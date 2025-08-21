انطلاق مباراة الزمالك ومودرن سبورت بالدورى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 أغسطس 2025 09:32 مساءً - انطلقت مباراة الزمالك ومودرن سبورت المقامة بينهما حالياً على استاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

تشكيل الزمالك أمام مودرن سبورت

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة، خوان ألفينا، ناصر ماهر، شيكوا بانزا، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: ناصر منسي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وأحمد فتوح وصلاح مصدق ومحمد إسماعيل ونبيل عماد دونجا وسيف جعفر وآدم كايد وأحمد شريف وناصر منسي.

تشكيل مودرن سبورت أمام الزمالك

حراسة المرمى: أبو جبل.

خط الدفاع: محمد دسوقي، علي الفيل، محمود رزق، علي فوزي.

خط الوسط: احمد يوسف، عبد الرحمن شيكا، محمد مسعد، محمد هلال.

هجوم: ايبا، حسام حسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، طارق سيد، عماد حمدي، محمود شعبان، علي زعزع، غنام محمد، ادم رجم، رشاد المتولي، محمود ممدوح.

تعد مباراة اليوم الخميس، الحادية عشرة بين الفريقين، حيث سبق أن تواجها في 10 لقاءات، نجح الزمالك في تحقيق الفوز في 7 مباريات، وفاز مودرن سبورت في مباراة وحيدة، وحسم التعادل مواجهتين، سجل لاعبو الزمالك خلال المواجهات 17 هدفا، بينما سكنت شباكهم 10 أهداف.

وتعود آخر مباراة جمعت الفريقين إلى بطولة كأس مصر، عندما فاز الزمالك على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف،ويدخل الزمالك المباراة برصيد 4 نقاط بعد الفوز في أول مباراة أمام سيراميكا بهدفين دون رد، والتعادل السلبي مع المقاولون في الجولة الثانية.