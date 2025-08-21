الكشكي لـ"قناة الحياة": بيان مصر "زئير فى الوقت المناسب" يؤكد ثبات الموقف تجاه قضية فلسطين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 أغسطس 2025 09:32 مساءً - قال جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي، إن البيان المصري الأخير يعكس "زئير الدولة المصرية في الوقت المناسب"، مؤكدًا أن مصر تتحرك على كل الأصعدة وتثبت مواقفها الثابتة منذ اللحظة الأولى، سواء فيما يتعلق بتسوية القضية الفلسطينية، أو رفض التهجير القسري للفلسطينيين، أو السعي لوقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

أضاف الكشكي في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن التحرك المصري يأتي متوازيًا مع الجهود الدبلوماسية وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية بدعوة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيرًا إلى أن المنطقة تمر بلحظة بالغة الخطورة، وأن "خرائط الخطر تشمل دولًا مجاورة لفلسطين".

وأوضح أن التحديات الحالية تتطلب تعميق الشراكات الاستراتيجية والسياسية والدبلوماسية، لافتًا إلى أن الفكرة لم تعد مجرد علاقات دبلوماسية وإنما مصير وتحديات كبرى تهدد المنطقة والعالم، مضيفًا أن المنظومة الدولية منذ 1945 أظهرت وهنًا واضحًا، وأن مجلس الأمن والأمم المتحدة أصبحا أشبه بمستشفى بلا أطباء.

وأشار الكشكي إلى أن تصريحات اليمين الإسرائيلي الأخيرة بشأن احتلال غزة وضم الضفة الغربية تؤكد حجم الخطر، موضحًا أن مصر تسعى لتأكيد ثباتها تجاه الأشقاء الفلسطينيين، وأن القضية لا تختصر في المساعدات فقط، بل تتعلق بـ"شعب وأرض وحق تقرير مصير".

وعن تظاهرات جماعة الإخوان أمام السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، قال الكشكي إن هذه الجماعة لا تمتلك قضية حقيقية ولا علاقة لها بفلسطين، مضيفًا أن ما يحدث هو دور وظيفي لقطع الطريق على أي محاولات بناء، وأنهم لم يطلقوا رصاصة واحدة على الاحتلال بل يسعون للحصول على موافقته للتظاهر".

وعلق الكشكي على التنسيق المصري السعودي، أن "القاهرة والرياض هما الطريق الذي لا يقبل القسمة في تحقيق السلام"، مشددًا على أن مصر دولة حضارية ثقافية، والسعودية دولة دينية ذات ثقل اقتصادي، وأن "وحدة المصير والرؤى بين الدولتين ثابتة في كل اللحظات الفارقة".