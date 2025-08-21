نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس اقتصادية قناة السويس يشارك في مؤتمر "اليابان-إفريقيا" ويبحث مع شركات عالمية تفعيل مشروعات الهيدروجين الأخضر بقمة تيكاد 9 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلمة رئيس اقتصادية قناة السويس بمؤتمر البنية التحتية عالية الجودة

استكمالًا للمشاركة الفعالة بفعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (تيكاد 9) المنعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية، شارك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كمتحدثٍ رئيسيٍّ بالنسخة الرابعة لمؤتمر اليابان–إفريقيا: البنية التحتية عالية الجودة الذي افتتحه وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة الياباني السيد/ هيروماسا ناكانو، بمشاركة قيادات إفريقية ودولية رفيعة المستوى.

وأكد جمال الدين خلال كلمته أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في البنية التحتية والمرافق، باعتبارها ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات العالمية وتعزيز موقع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز صناعي ولوجستي عالمي.

اجتماعات لتعزيز التعاون في مشروعات الطاقة الخضراء

عقد رئيس اقتصادية قناة السويس اجتماعات موسعة مع مسؤولي شركتي أكوا باور للطاقة المتجددة وإيتوشو اليابانية، لمناقشة تفعيل الاتفاقيات الإطارية ومذكرات التفاهم الموقعة مع الهيئة.

وتطرق اللقاء إلى مشروعات الطاقة المتجددة، مثل: الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، تحويل النفايات إلى طاقة، وتحلية المياه، إلى جانب مشروعات الهيدروجين الأخضر وتزويد السفن بالأمونيا الخضراء في موانئ شرق بورسعيد والسخنة.

حلقة نقاشية حول مستقبل الهيدروجين الأخضر في إفريقيا

كما شارك وليد جمال الدين في حلقة نقاشية بعنوان استراتيجية الحكومات لتطوير الهيدروجين الأخضر في إفريقيا، بحضور مسؤولين من اليابان وجنوب إفريقيا وناميبيا.

واستعرض جمال الدين جهود مصر في هذا القطاع، مشيرًا إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وتصدير أول شحنة أمونيا خضراء عالميًا في نوفمبر 2023 من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب نجاح الهيئة في تموين أول سفينة تعمل بالوقود الأخضر في العالم في أغسطس 2023.

ريادة مصر في قطاع الوقود الأخضر عالميًا

أكد رئيس اقتصادية قناة السويس أن المنطقة الاقتصادية تسعى لخلق تجمعات صناعية متكاملة لصناعات الوقود الأخضر وتموين السفن به، مشيرًا إلى فوز مصنع مصر للهيدروجين الأخضر في السخنة بعقد توريد بقيمة 397 مليون يورو للاتحاد الأوروبي بدءًا من 2027، ما يعزز مكانة مصر كوجهة مثالية للاستثمار في الطاقة المتجددة على المستويين الإقليمي والعالمي.