نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة مصرية – سعودية في نيوم.. السيسي وبن سلمان يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتطورات الإقليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل مصر والمملكة العربية السعودية ترسيخ مكانتهما كشريكين استراتيجيين يجمعهما تاريخ طويل من التعاون الوثيق والمصالح المشتركة فقد شهدت مدينة نيوم السعودية اليوم اجتماعًا مهمًا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث ناقش الجانبان مختلف الملفات الثنائية والإقليمية التي تهم البلدين والمنطقة بأسرها.

وتأتي هذه الزيارة استمرارًا لمسار التشاور والتنسيق الدائم بين القاهرة والرياض، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين الشعبين والقيادتين.

وأكد الاجتماع مجددًا حرص البلدين على تعزيز الاستقرار الإقليمي ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، في ظل الأوضاع المعقدة التي تمر بها المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وتطورات الأزمة في غزة.

انتهاء اجتماع القمة في نيوم

أعلنت قناة القاهرة الإخبارية عن ختام الاجتماع الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمدينة نيوم، حيث تبادل الطرفان الرؤى حول أطر التعاون الثنائي وسبل الارتقاء بالعلاقات إلى مستويات أوسع تخدم مصالح البلدين.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض

تناولت القمة سبل دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسعودية، بما يشمل المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، وهو ما يعكس الإرادة المشتركة للمضي قدمًا نحو بناء علاقات متوازنة ومستدامة تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

القضية الفلسطينية والأزمة في غزة في صدارة المباحثات

أكد الاجتماع أن القضية الفلسطينية وتطورات الوضع في غزة كانت في مقدمة القضايا المطروحة، حيث شدد الجانبان على أهمية بذل جهود مكثفة لوقف التصعيد وتقديم الدعم الإنساني العاجل للشعب الفلسطيني.

ملفات إقليمية متعددة على طاولة النقاش

ناقش الرئيس السيسي وولي العهد السعودي كذلك تطورات الأوضاع في عدد من الدول العربية، من بينها لبنان وسوريا والسودان وليبيا واليمن، إضافة إلى قضايا الأمن في البحر الأحمر، في إطار رؤية مشتركة لتعزيز الاستقرار وحماية المصالح العربية.