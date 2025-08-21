استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت .. وصول حافلة الزمالك إلى استاد قناة السويس

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 أغسطس 2025 08:17 مساءً - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد هيئة قناة السويس، استعدادًا لخوض مباراة مودرن سبورت، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الخميس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب.

وكان البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.

وتعد مباراة اليوم الخميس، الحادية عشرة بين الفريقين، حيث سبق أن تواجها في 10 لقاءات، نجح الزمالك في تحقيق الفوز في 7 مباريات، وفاز مودرن سبورت في مباراة وحيدة، وحسم التعادل مواجهتين، سجل لاعبو الزمالك خلال المواجهات 17 هدفا، بينما سكنت شباكهم 10 أهداف.

وتعود آخر مباراة جمعت الفريقين إلى بطولة كأس مصر، عندما فاز الزمالك على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف،ويدخل الزمالك المباراة برصيد 4 نقاط بعد الفوز في أول مباراة أمام سيراميكا بهدفين دون رد، والتعادل السلبي مع المقاولون في الجولة الثانية.