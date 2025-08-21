القاهرة الإخبارية: انتهاء اجتماع ولى العهد السعودى والرئيس السيسى بمدينة نيوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 أغسطس 2025 07:21 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأنه تم الانتهاء من الاجتماع بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة نيوم.

وتأتي زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى السعودية في إطار تعزيز العلاقات التاريخية بين القاهرة والرياض، وبحث سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، فضلًا عن التشاور حول تطورات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمة في غزة، إلى جانب ملفات لبنان وسوريا والسودان وليبيا واليمن وأمن البحر الأحمر.