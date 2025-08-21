أخبار مصرية

وصول الرئيس السيسى مطار نيوم والأمير محمد بن سلمان فى استقباله (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 أغسطس 2025 07:21 مساءً - عرضت قناة القاهرة الإخبارية لحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، إلى مطار نيوم في المملكة العربية السعودية، حيث كان فى استقباله ولى العهد السعودى ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

 

 

وتأتى الزيارة فى إطار تعزيز العلاقات التاريخية بين القاهرة والرياض، وبحث سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، فضلًا عن التشاور حول تطورات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمة فى غزة، إلى جانب ملفات لبنان وسوريا والسودان وليبيا واليمن وأمن البحر الأحمر.

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

