نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعيين الدكتور مهندس ماجد إسماعيل رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - اصدر السيد رئيس الجمهورية قرارا رقم ٤٣٩ بتعيين السيد الدكتور مهندس ماجد إسماعيل محمد إسماعيل - رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية لمدة عام اعتبارا من تاريخه.
وفي هذا الإطار استقبل الاستاذ الدكتور شريف صدقي السيد الدكتور مهندس ماجد إسماعيل الرءيس التنفيذي للوكالة مهنئا سيادته بتوليه المنصب ومتمنيا له النجاح والتوفيق في مهمته الجديدة
واثني الدكتور ماجد إسماعيل علي فترة رءاسة الدكتور شريف صدقي للوكالة وما تم تحقيقه من انجازات في مجالات مختلفة سواء إطلاق مهام فضائية أو تعاون مع وكالات وشركات اجنبية ومحلية وكذا رءاسة لجان دولية وعربية