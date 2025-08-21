تعيين الدكتور مهندس ماجد إسماعيل رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية

واثني الدكتور ماجد إسماعيل علي فترة رءاسة الدكتور شريف صدقي للوكالة وما تم تحقيقه من انجازات في مجالات مختلفة سواء إطلاق مهام فضائية أو تعاون مع وكالات وشركات اجنبية ومحلية وكذا رءاسة لجان دولية وعربية

وفي هذا الإطار استقبل الاستاذ الدكتور شريف صدقي السيد الدكتور مهندس ماجد إسماعيل الرءيس التنفيذي للوكالة مهنئا سيادته بتوليه المنصب ومتمنيا له النجاح والتوفيق في مهمته الجديدة

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع