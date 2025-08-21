نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تستعرض التجربة المصرية بتوكيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في فعاليات مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (TICAD9)، حيث استعرضت تجربة مصر في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان الاستدامة المالية للمنظومة، وذلك خلال جلسة رفيعة المستوى بعنوان: «التكيف مع التغيير: إعادة تصور المسارات نحو التغطية الصحية الشاملة في إفريقيا 2030 وما بعدها».

وأكدت المدير التنفيذي أن نظام التأمين الصحي الشامل يمثل إصلاحًا ماليًا وصحيًا مزدوجًا، يستند إلى مبادئ الحوكمة الرشيدة، الشفافية، والاستدامة المالية، مشددة على أهمية استحداث أدوات تمويل مبتكرة للتغلب على التحديات المستقبلية.

وأشارت مي فريد إلى أن المرحلة الثانية من التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، ومنهم الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والبنك الدولي، تركز على تعزيز الاستدامة المالية ومواءمة النظام الصحي، مؤكدة على دور وحدة إدارة المشروعات بوزارة المالية في التنسيق وضمان التكامل الفعّال بين المانحين.

كما شددت على أن دمج القطاع الخاص في المنظومة الصحية يعد ركيزة أساسية للتوسع المستقبلي، موضحة أن الشراكة مع القطاع الخاص لا تعني الخصخصة، وإنما تكامل خاضع لمعايير موحدة للجودة والتسعير والاعتماد، بما يحقق العدالة والمساءلة ويضمن وصول الخدمات إلى جميع المواطنين، خاصة في المناطق النائية.

ولفتت المدير التنفيذي إلى أن الاستراتيجية المصرية تعتمد على تنويع مصادر التمويل عبر نظم تجميع المخاطر، والدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجًا، والضرائب المخصصة، مع دمج النظام في الموازنة العامة للدولة لضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل.

وعلى هامش المؤتمر، عقدت مي فريد لقاءات ثنائية مع وزير الصحة التنزاني لبحث سبل التعاون المشترك، ومع نائب وزير الصحة الياباني لمناقشة تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات بما يدعم تحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة في مصر وإفريقيا.