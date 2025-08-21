نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير كندا يزور استديو نجيب محفوظ بماسبيرو ويشيد بالعلاقات مع مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أهدى الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، السفير أورليك شانون سفير كندا في مصر، نسخة من أغاني كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، من إنتاج شركة صوت القاهرة التي تمتلكها الهيئة.

وكان السفير الكندي في القاهرة قد حلّ ضيفًا علي الدكتور عمرو مبروك في برنامجه (عالم المعرفة) بإذاعة البرنامج الأوروبي، وزار استديو نجيب محفوظ الذي يري النيل والأهرامات معًا.

أشاد السفير الكندي بالعلاقات المصرية الكندية، وقال إنه سعيد بعمله في مصر التي تمتلك حضارة عريقة ويتميز شعبها بالرقي وحُسن الضيافة.