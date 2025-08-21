نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط 3 أطنان أحشاء داخلية " لحمه رأس" غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأوسيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكنت محافظة الجيزة من خلال حملة مشتركة بين مركز ومدينة أوسيم ومديرية الطب البيطري ومباحث التموين من ضبط 3 أطنان من الأحشاء الداخلية واللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بناحية بشتيل بمركز أوسيم وذلك حفاظًا على السلامة العامة.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن تلك الحملات تأتي ضمن خطة المحافظة لتكثيف الرقابة على الأسواق وضمان جودة وسلامة المعروض من المواد الغذائية، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين.

كما شدد المحافظ على أن حماية صحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة مشيرًا إلى أن ضبط مثل هذه الكميات الكبيرة من اللحوم والأحشاء غير الصالحة يعكس يقظة الأجهزة المختصة وجهودها المكثفة في التصدي لكل ما يهدد سلامة الغذاء وصحة المواطنين.

الحملات التي ترأسها محمود حسين رئيس مركز ومدينة أوسيم وبمتابعة من الدكتور محمد فارس مدير مديرية الطب البيطري جاءت لضبط الأسواق وحماية المستهلكين.

535089813_1108103054842912_781087578831677150_n

535131021_1108103208176230_2690144269679943344_n

535334758_1065141829070081_6303374154101509834_n

535427998_1108102991509585_7221707407607495279_n

535437879_1108103694842848_739879652666772642_n

535547153_1108103274842890_6147675685564285633_n

535642632_1108103648176186_1532977580426923058_n

535818492_1108102821509602_6800944295119958808_n

535841460_1108102684842949_6525605359938308716_n

535870883_1108103334842884_3976514103240814016_n

535989866_1108103448176206_5732841414033038812_n

536653225_1108103378176213_9157498787002897502_n

536814611_1108102924842925_8169034036701107502_n

537206462_1108102868176264_3504506221724872386_n

537418224_1108103541509530_7748332764986085010_n