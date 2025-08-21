رئيس الوزراء يحضر مأدبة عشاء رسمية لرؤساء الوفود المشاركة فى قمة "تيكاد 9"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 أغسطس 2025 04:28 مساءً - حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مأدبة عشاء رسمية أقامها السيد/ شيجيرو إيشيبا، رئيس وزراء اليابان، على شرف رؤساء الوفود المُشاركة في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا بدورته التاسعة، قمة "تيكاد 9"، التي تستضيفها مدينة يوكوهاما اليابانية، ويشارك فيها رئيس الوزراء نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وخلال مأدبة العشاء التي حضرها أيضًا أنطونيو غوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، عبّر رئيس وزراء اليابان عن ترحيبه بالحضور وأعرب عن سعادته بمخرجات القمة حتى الآن. كما ناقش الدكتور مصطفى مدبولي مع عددٍ من رؤساء الوفود المشاركة عددا من ملفات التعاون المشترك.