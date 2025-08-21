نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبداللطيف يلتقى رئيس جامعة هيروشيما لبحث آفاق التعاون لدعم قطاع التعليم الفني في مصر في المقال التالي



التقى السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على هامش مشاركته مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا “تيكاد ٩”، مع رئيس جامعة هيروشيما، وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين لدعم جهود تطوير قطاع التعليم الفنى والتكنولوجي في مصر.

وقد حضر اللقاء، السيد كانكو شينجي نائب رئيس الجامعة، ومدير التعاون الدولي، والسفير محمد أبو بكر السفير المصري لدى اليابان، والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقات والأستاذة نيفين حمودة مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية.

وأعرب السيد الوزير محمد عبد اللطيف، خلال اللقاء، عن تقديره للتعاون المثمر بين مصر واليابان في قطاع التعليم والذي شهد طفرة كبيرة وشراكة وطيدة بين الجانبين على مدار السنوات السابقة، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي أيضا اهتمامًا خاصًا بتطوير قطاع التعليم الفني والتكنولوجي باعتباره أحد أهم سبل التنمية، مؤكدا حرص الوزارة على الاستفادة من التجربة اليابانية الرائدة في هذا المجال.

ومن جانبه، أكد رئيس جامعة هيروشيما اعتزازه بالشراكات القائمة مع المؤسسات التعليمية المصرية، مشيرًا إلى استعداد الجامعة لتوسيع آفاق التعاون بما يحقق الفائدة المشتركة، خاصة في مجال إعداد الكوادر البشرية وتطوير البرامج التعليمية.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تعزيز الشراكات العلمية والتعليمية، خاصة في ظل ارتباط جامعة هيروشيما بـ ١٠ جهات تعليمية في مصر، الأمر الذي يمثل قاعدة قوية لتوسيع مجالات التعاون في المستقبل.