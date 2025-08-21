محمد صلاح يحقق إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق في الدوري الإنجليزي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 أغسطس 2025 03:32 مساءً - حقق الدولي المصري محمد صلاح هداف ليفربول إنجازًا فريدًا بعدما جميع بين جميع الألقاب الفردية الممكنة في موسم واحد بالكرة الإنجليزية عقب تتويجه بلقب لاعب العام المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين البريطانية في الحفل الذي أقيم بالأمس.

وحصد محمد صلاح لقب أفضل لاعب المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، بتصويت الجماهير، بالإضافة إلى اتحاد كتاب كرة القدم، ليواصل الفرعون رحلته مع الألقاب الفردية الكبيرة.

ووفقًَا لشبكة "سكاواكا" العالمية المتخصصة في احصائيات وأرقام كرة القدم فإن محمد صلاح جمع كل الجوائز الفردية للمرة الأولى تاريخيًا التي يفعلها لاعب واحد في موسم.

وجاءت جوائز محمد صلاح الفردية للموسم المنتهي كالتالي:

الحذاء الذهبي كهداف الدوري الإنجليزي الممتاز من رابطة بريميرليج.

جائزة صانع الألعاب كأكثر من قدم تمريرات حاسمة من رابطة بريميرليج..

جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لهذا العام من رابطة بريميرليج.

جائزة أفضل لاعب كرة قدم من رابطة النقاد الرياضيين البريطانية.

جائزة أفضل لاعب في البريميرليج المقدمة من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا الإنجاز، يواصل محمد صلاح كتابة التاريخ في الكرة الإنجليزية، ليؤكد مكانته كواحد من أعظم النجوم في حقبة البريميرليج الحديثة، بعدما جمع بين التهديف وصناعة اللعب، وتأثيره الحاسم في موسم فريقه.