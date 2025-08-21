نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلال مشاركته في «تيكاد 9».. مدبولي يؤكد رغبة مصر في توطين تكنولوجيا تحلية المياه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس 21 أغسطس 2025، مع هيروماسا ناكانو، وزير الأراضي والبنية التحتية والسياحة والنقل الياباني، وذلك على هامش مشاركته في قمة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا «تيكاد 9» بمدينة يوكوهاما اليابانية، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحضر اللقاء السفير محمد أبوبكر، سفير مصر لدى اليابان.

التعاون المصري الياباني في البنية التحتية

أعرب مدبولي عن سعادته بالتعاون القائم مع اليابان في مجال البنية التحتية، مؤكدًا أن هذا القطاع يمثل أولوية في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية.



وأشار إلى خبراته السابقة في التعاون مع مؤسسة «الجايكا» لإعداد مخططات النقل في القاهرة، موضحًا استمرار التعاون الحالي مع اليابان في إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق.

كما استعرض رئيس الوزراء التطور الكبير الذي شهدته مصر في الطرق، المياه، والاتصالات خلال السنوات الماضية، إلى جانب إنشاء 24 مدينة جديدة، من بينها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.

مصر تدعو لتوطين الصناعات اليابانية

دعا مدبولي الجانب الياباني إلى إنشاء منطقة صناعية يابانية في مصر، مشيرًا إلى أن القاهرة تمتلك فرصًا استثمارية مميزة بفضل الاتفاقيات والتكتلات التجارية التي تشارك بها.

وأكد أن مصر تتطلع بشكل خاص إلى جذب صناعات السيارات والتوسع في مشروعات تحلية مياه البحر لسد احتياجاتها المتزايدة من المياه.

توطين تكنولوجيا تحلية المياه والطاقة الخضراء

شدد مدبولي على أن مصر لديها رغبة قوية في توطين تكنولوجيا تحلية المياه، بالتوازي مع جهود الدولة في التوسع في إنتاج الطاقة الخضراء.

كما وجّه الدعوة للوزير الياباني لزيارة مصر برفقة عدد من الشركات اليابانية لبحث فرص التعاون في هذه المجالات الحيوية.

موقف الجانب الياباني

من جانبه، أعرب الوزير الياباني هيروماسا ناكانو عن تقديره لتطلعات مصر نحو تعزيز التعاون، مؤكدًا حرص بلاده على المشاركة في النهضة التي تشهدها مصر في البنية التحتية.



وأشار إلى أن اليابان تتعاون مع عدة دول في مجال تحلية المياه، وتطمح لتعزيز التعاون مع مصر في هذا المجال تحديدًا.

كما أبدى تطلعه إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لدعم التعاون المشترك، بالإضافة إلى تنسيق مشاركة مصر في المعرض الدولي للمحاصيل البستانية 2027 بمدينة يوكوهاما.