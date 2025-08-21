بينها إسقاط الجنسية عن مواطنين.. رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

أحمد جودة - القاهرة - قرارات مجلس الوزراء الخميس 21 أغسطس 2025

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 34 الصادر اليوم الخميس 21 أغسطس 2025، أربعة قرارات جديدة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تحمل الأرقام: 44، 47، 2317، 2497 لسنة 2025.

إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنين

القرار رقم 44 لسنة 2025: نص على إسقاط الجنسية المصرية عن المواطن محمد مصطفى محمد الحلواني، من مواليد المنوفية 24 ديسمبر 1992، وذلك بعد تجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق.

القرار رقم 47 لسنة 2025: نص على إسقاط الجنسية المصرية عن المواطن عادل شعبان منصور القشاش، من مواليد الدقهلية 3 مارس 1985، بسبب التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص.

قرارات إدارية وتشريعية أخرى

كما شملت قرارات رئيس الوزراء اليوم قرارين إضافيين برقم 2317 و2497 لسنة 2025، والمتعلقين بشئون تنظيمية وإدارية نُشرت تفاصيلهما بالجريدة الرسمية.