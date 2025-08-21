نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي يصدق على إصدار قانون الرياضة الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 171 لسنة 2025، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة والقانون المرافق له، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات.

نشر القانون في الجريدة الرسمية

أكدت الجريدة الرسمية نشر القانون الجديد، ليصبح بذلك ساريًا وملزمًا بعد التصديق الرئاسي، تمهيدًا لتفعيله وتنفيذه ضمن المنظومة الرياضية المصرية.

دعم الدولة للرياضة وتطوير التشريعات

تأتي هذه الخطوة في إطار دعم الدولة للقطاع الرياضي وتطوير التشريعات المنظمة له بما يواكب التطورات الحديثة ويعزز من دور الرياضة في المجتمع المصري.