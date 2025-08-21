نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يلتقي رئيس وكالة اليابان للتعاون الدولي "الجايكا" لتعزيز الشراكة بين مصر واليابان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً مع الدكتور أكيهيكو تاناكا، رئيس وكالة اليابان للتعاون الدولي "الجايكا"، وذلك خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في فعاليات مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (تيكاد ٩) بمدينة يوكوهاما اليابانية.

وحضر اللقاء كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفير محمد أبو بكر سفير مصر لدى اليابان.

وأكد مدبولي اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة التي تجمعها باليابان، مشيرًا إلى التطور الكبير في مجالات الصحة، والثقافة، والبنية التحتية، والنقل، والتعليم.

كما أعرب عن تطلعه لمشاركة رئيس وكالة "الجايكا" في افتتاح المتحف المصري الكبير، باعتباره رمزًا للتعاون الثقافي بين البلدين.

التعاون في التعليم والاستثمار

أشاد رئيس الوزراء بتجربة المدارس اليابانية في مصر، التي وصل عددها إلى 69 مدرسة، مؤكدًا تطلع مصر إلى تعزيز التعاون في مجال التعليم الفني وتبادل الخبرات.

كما شدد على أهمية زيادة حجم الاستثمارات اليابانية في مصر، إلى جانب التعاون في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وقطاع الطيران المدني.

توسع التعاون الثلاثي في إفريقيا

من جانبها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط حجم التعاون القائم بين مصر واليابان في العديد من القطاعات، مشيرة إلى رغبة مصر في توسيع التعاون ليشمل الدول الأفريقية ضمن إطار التعاون الثلاثي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية دعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتطوير الشراكات الاقتصادية.

إشادة بدور مصر في ملف غزة

أعرب الدكتور أكيهيكو تاناكا عن تقديره لجهود مصر في التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيدًا بالدور المصري الفاعل في دعم الاستقرار بالمنطقة.

كما أشار إلى مساهمة وكالة "الجايكا" في تقديم الدعم لقطاع غزة، معربًا عن أمله في التوصل إلى حلول سلمية تنهي معاناة الشعب الفلسطيني.

سبعون عامًا من التعاون المثمر

وخلال اللقاء، أهدى رئيس وكالة "الجايكا" نسخة من كُتيب يوثق مرور ٧٠ عامًا من التعاون المثمر بين مصر واليابان، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورًا إيجابيًا ملحوظًا.

وأوضح أن التعاون يمتد إلى مشروعات كبرى مثل المتحف المصري الكبير والخط الرابع لمترو الأنفاق بالقاهرة، مشددًا على أن مصر تُعد شريكًا محوريًا للوكالة في المنطقة.