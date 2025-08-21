نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في جولة مفاجئة.. عميد طب قصر العيني يطمئن على المرضى ويوجه بدعم الفرق الطبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، جولة تفقدية داخل المستشفيات الجامعية، شملت متابعة سير العمل في عدد من أقسام العظام والعمليات الجراحية، إلى جانب الاطمئنان على حالات قوائم الانتظار. كما امتدت الجولة إلى مستشفى المنيل قبلي حيث تفقد أقسام الجراحة المختلفة، وقسمي المخ والأعصاب والقلب.

وخلال الجولة، حرص الدكتور حسام صلاح على الاطمئنان على أحوال المرضى والحديث معهم للتعرف على متطلباتهم، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع المرضى أولوية قصوى لضمان تقديم أفضل خدمة طبية. كما التقى بالأطقم الطبية والتمريض ونواب المدير التنفيذي لبحث سير العمل والصعوبات التي قد تواجه الأقسام، مشددًا على أهمية سرعة حل أي معوقات تعترض منظومة الرعاية الصحية.

وتفقد كذلك طلاب الامتياز خلال تدريبهم السريري، حيث استمع إلى ملاحظاتهم حول طبيعة العمل والتحديات التي قد تواجههم، مؤكدًا حرصه على دعمهم وتشجيعهم، فضلًا عن متابعة تواجد أعضاء هيئة التدريس والأطباء المقيمين والتمريض وكافة المسؤولين عن تقديم الخدمة الطبية لضمان استمرار تقديم الرعاية على مدار الساعة.

رافق عميد كلية الطب – قصر العيني في جولته كل من الأستاذ الدكتور أحمد طلعت نائب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور محمد هجرس مستشار العميد لشؤون الحوكمة، والأستاذة الدكتورة نهى شاهين مدير مستشفى المنيل قبلي.

وأكد الدكتور حسام صلاح مراد أن هذه الجولة تأتي في إطار مسؤوليته لمتابعة جودة الأداء الطبي داخل المستشفيات، مشددًا على ضرورة التواجد المستمر للقيادات الطبية وأعضاء هيئة التدريس لمتابعة سير العمل ميدانيًا، ودعم الأطقم الطبية والتمريض بما يضمن تحقيق أعلى مستوى من الخدمة للمرضى.

وأضاف أن إدارة المستشفيات تسعى دائمًا إلى تذليل التحديات التي تواجه الفرق الطبية، وتطوير بيئة العمل بما يعزز استمرار تقديم خدمة طبية متميزة تليق باسم قصر العيني وتاريخه العريق.