أستاذ العلوم السياسية: قمة نيوم محطة محورية في صياغة التوازنات الإقليمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 أغسطس 2025 12:36 مساءً - قال اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تمثل محطة محورية في مسار العلاقات المصرية – السعودية التي تعد ركيزة أساسية للأمن القومي العربي، مؤكدا أن اللقاء يجسد إدراك القيادتين لأهمية التنسيق المستمر في ظل التحديات غير المسبوقة التي يشهدها الإقليم.

وأوضح فرحات أن هذه الزيارة لا تقتصر على بعدها الثنائي، بل تحمل أبعادا استراتيجية أوسع، فهي تعكس توافق الرؤى بين القاهرة والرياض بشأن قضايا المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث يشكل التنسيق بين مصر والسعودية حجر الزاوية في أي تحرك عربي أو دولي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني مشيرا إلى أن مصر والسعودية تدركان أن استقرار المنطقة لن يتحقق دون تسوية عادلة وشاملة تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكد فرحات أن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للسعودية تأتي أيضا في إطار إعادة صياغة التوازنات الإقليمية، فالتنسيق المصري – السعودي يمثل قوة دفع للموقف العربي في مواجهة التدخلات الإقليمية والدولية التي تستهدف استقرار المنطقة كما أنها تعكس رغبة مشتركة في بناء منظومة تعاون عربي متماسك قادر على مواجهة التحديات الأمنية، خاصة في البحر الأحمر واليمن والسودان.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن اللقاء المرتقب بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي في مدينة نيوم سيفتح آفاقا جديدة لتعزيز التعاون المشترك، ليس فقط في الجانب السياسي، بل أيضا في المجال الاقتصادي الذي يشهد نموا متواصلا بين البلدين مشيرا إلى أن السعودية تعد من أكبر المستثمرين في مصر، وأن هناك فرصا واعدة للتوسع في مشروعات استراتيجية بمجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير البنية التحتية، وزيادة التعاون في قطاعات السياحة والتكنولوجيا، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز مكانة الدولتين كقاطرة للتنمية في العالم العربي.

ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن هذه الزيارة تعيد التأكيد على خصوصية العلاقة بين القاهرة والرياض، باعتبارها علاقة شراكة استراتيجية تتجاوز المصالح الثنائية لتشكل مظلة أمان للعالم العربي بأسره، ورسالة واضحة بأن مصر والسعودية معا قادرتان على قيادة المنطقة نحو الاستقرار والتنمية، ودعم قضايا الأمة في مواجهة كل التحديات.