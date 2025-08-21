نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي يتوجه إلى السعودية للقاء الأمير محمد بن سلمان في نيوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتوجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، إلى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة من شقيقه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة ورئيس مجلس الوزراء.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسعودية

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الزيارة تأتي في إطار العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين مصر والسعودية، وتجسيدًا لحرص القيادتين على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية بما يخدم مصالح البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.

مباحثات في مدينة نيوم حول قضايا المنطقة

أوضح المتحدث الرسمي أن المباحثات بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي، والمقرر عقدها في مدينة نيوم، ستتناول تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها الحرب في قطاع غزة، إلى جانب الملفات المتعلقة بكل من لبنان وسوريا والسودان وليبيا واليمن، فضلًا عن قضية أمن البحر الأحمر.

تنسيق وتشاور إقليمي ودولي

من المنتظر أن تشهد الزيارة تأكيدًا على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في إطار الدور المحوري لكل من مصر والسعودية في المنطقة.