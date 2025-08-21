نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبداللطيف: الشراكات تأتي استكمالًا لمسار التعاون المثمر بين الجانبين المصري والياباني في مجال التعليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في أعمال جلسة الدورة التاسعة لمؤتمر طوكيو للتنمية الإفريقية "تيكاد٩"، التي تعُقد في مدينة يوكوهاما باليابان، والتي شارك فيها السيد شيجيرو إيشيبا رئيس وزراء اليابان، والسيد فوجي هيسايوكي وزير الدولة للشئون الخارجية الياباني وعدد من القادة الأفارقة، احتفاء بالشراكات التي تم توقيعها خلال المؤتمر.

وخلال الجلسة، جرى الاعلان والاحتفاء بحزمة مذكرات التفاهم التي وقعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع عدد من المؤسسات اليابانية الرائدة في مجالات التعليم.

وكانت قد شهدت مشاركة السيد الوزير محمد عبد اللطيف، في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "تيكاد٩" توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع الجانب الياباني، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التعليم، حيث وقع الوزير مذكرة تفاهم مع شركة "سبريكس" اليابانية لتطوير منهج دراسي للرياضيات من الصف الأول حتى الصف الثاني عشر، مستندًا إلى النموذج الياباني في تحسين المهارات الأكاديمية الأساسية.

كما وقع السيد الوزير محمد عبد اللطيف بروتوكول تعاون مع شركة "كاسيو ميدل إيست"، لتنفيذ مشروع متكامل لتدريب معلمي الرياضيات بالمرحلة الإعدادية على دليل استخدام تطبيقات الآلة الحاسبة ضمن المناهج الدراسية، بما يسهم في رفع كفاءة المعلمين والطلاب وتطوير العملية التعليمية.

وتعليقا على مشاركته في المؤتمر، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن هذه الشراكات تأتي استكمالًا لمسار التعاون المثمر بين الجانبين المصري والياباني في مجال التعليم، مؤكدا أن الشراكة الوثيقة مع المؤسسات اليابانية والاستفادة من خبراتها المتقدمة تستهدف تحسين جودة التعليم في مصر وبناء قدرات ومهارات الطلاب المصريين العلمية والمعرفية.

وأضاف السيد الوزير أن هذه الشراكات تمثل نموذجًا للتعاون الدولي في مجالات تنمية القدرات البشرية، بما يعزز التكامل بين الدول الإفريقية واليابان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الشامل والمستدام.