نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يبحث مع محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي تعزيز الاستثمارات والطاقة المتجددة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، لقاءً مع نوبوميتسو هاياشي، محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي "جيبك"، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير محمد أبو بكر، سفير مصر لدى اليابان، على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "تيكاد 9"، الذي تستضيفه مدينة يوكوهاما اليابانية.

دعم لمشروعات الطاقة المتجددة وسندات "الساموراي"

في مستهل اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بالتعاون المثمر بين مصر وبنك اليابان للتعاون الدولي، خاصة في مجال تمويل المشروعات ذات الأولوية، وعلى رأسها مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون في هذا المجال، إلى جانب التعاون القائم في إصدار سندات "الساموراي"، التي تعكس ثقة المؤسسات اليابانية في الاقتصاد المصري.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن نجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ساعد في تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية عززت من جذب الاستثمارات الخارجية.

دعوة لإنشاء منطقة صناعية يابانية في قناة السويس

وخلال اللقاء، دعا رئيس الوزراء إلى دراسة إنشاء منطقة صناعية يابانية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أن مصر توفر بيئة استثمارية جاذبة، خاصة مع عضويتها في عدد من التكتلات الاقتصادية واتفاقيات التجارة الحرة، مما يتيح للمنتجات المصنعة في مصر النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية بسهولة.

وأشار مدبولي إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمنح مزايا استثنائية للمستثمرين، مثل القدرة على التصدير المباشر، والبنية التحتية المؤهلة، والحوافز الاستثمارية المتنوعة.

الحكومة تسعى لزيادة الصادرات وجذب الشركات اليابانية

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية حريصة على زيادة حجم الصادرات المصرية، من خلال تقديم حوافز وتسهيلات إضافية للمستثمرين الأجانب، وعلى رأسهم الشركات اليابانية، مشددًا على أن مصر ترحب بزيادة حجم نشاط الشركات اليابانية في السوق المصرية.

رانيا المشاط: فرص واعدة لتعميق التعاون

من جانبها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود الحكومة في تعزيز التعاون مع بنك اليابان للتعاون الدولي، مشيرة إلى وجود فرص واعدة لتعميق هذا التعاون في عدة قطاعات، مع التأكيد على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري حقق نتائج إيجابية، إلى جانب دعم الدولة لدور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

هاياشي: السوق المصرية جاذبة وتتمتع باستقرار اقتصادي

من جانبه، أعرب نوبوميتسو هاياشي عن اتفاقه مع الرؤية المصرية بشأن أهمية زيادة تواجد الشركات اليابانية في السوق المصرية، مؤكدًا أنه نقل بالفعل هذه الصورة الإيجابية إلى عدد من الشركات اليابانية الراغبة في الاستثمار.

وأشار محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي إلى أن الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل فرصة واعدة، لافتًا إلى إمكانية التعاون في قطاعات متنوعة، وخاصة الطاقة المتجددة، كما أشار إلى وجود فرص للتعاون المشترك بين الشركات اليابانية ودول الخليج للاستثمار في مصر.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق وتعميق التعاون بين مصر وبنك اليابان للتعاون الدولي، بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز من فرص التنمية المستدامة والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية.