رئيس الوزراء يبحث مع وزير النقل الياباني تعزيز التعاون وجذب صناعات السيارات

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، لقاءً مع هيروماسا ناكانو، وزير الأراضي والبنية التحتية والسياحة والنقل الياباني، على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "تيكاد 9"، الذي تستضيفه مدينة يوكوهاما اليابانية، وذلك بحضور السفير محمد أبو بكر، سفير مصر لدى اليابان.

إشادة يابانية بالمشروعات المصرية في البنية التحتية

أعرب الوزير الياباني عن تقديره للتعاون القائم مع مصر، مؤكدًا سعادته بمشاركة الشركات اليابانية في النهضة العمرانية والبنية التحتية التي تشهدها مصر، مشيرًا إلى تطلعه لتعزيز التعاون في مختلف المجالات بين البلدين.

مدبولي: فرص استثمارية كبرى للشركات اليابانية

أكد رئيس الوزراء أن التعاون في مجال البنية التحتية يمثل أولوية للحكومة المصرية، لافتًا إلى التعاون القائم مع اليابان في مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، ومشيرًا إلى الإنجازات الضخمة في مشروعات الطرق، المياه، الاتصالات، وإنشاء 24 مدينة جديدة من بينها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.

كما دعا لإنشاء منطقة صناعية يابانية في مصر، موضحًا أن القاهرة توفر فرصًا استثمارية متميزة للشركات اليابانية بفضل اتفاقيات التجارة الحرة والتكتلات الاقتصادية التي تتمتع بعضويتها.

توطين صناعات السيارات وتحلية المياه

شدد مدبولي على أن مصر تسعى إلى جذب استثمارات في قطاع السيارات وتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر لمواجهة التحديات المائية، إلى جانب التوسع في إنتاج الطاقة الخضراء، داعيًا الوزير الياباني لزيارة مصر بصحبة عدد من الشركات لبحث هذه الفرص.

مذكرة تفاهم وتعاون مستقبلي

أعرب الوزير الياباني عن استعداده لمتابعة ما تم طرحه خلال اللقاء، مشيرًا إلى أن اليابان تتعاون مع دول عديدة في مجال تحلية المياه، وتطمح لتوسيع هذا التعاون مع مصر.

كما أكد تطلعه لتوقيع مذكرة تفاهم لدعم التعاون المشترك، والتنسيق بشأن مشاركة مصر في المعرض الدولي للمحاصيل البستانية المقرر عقده بمدينة يوكوهاما عام 2027.