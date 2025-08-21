نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يلتقي محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي لبحث تعزيز الاستثمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، نوبوميتسو هاياشي، محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي "جيبك"، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير محمد أبو بكر، سفير مصر لدى اليابان.

جاء اللقاء على هامش مشاركة مدبولي نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في فعاليات قمة "تيكاد 9" بمدينة يوكوهاما اليابانية.

مدبولي: تعاون مثمر في الطاقة وسندات "الساموراي"

أشاد رئيس الوزراء بالتعاون القائم مع بنك اليابان للتعاون الدولي، خصوصًا في مجال تمويل مشروعات الطاقة المتجددة وإصدار سندات "الساموراي"، مؤكدًا تطلع مصر لاستمرار هذا التعاون في ظل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري.

دعوة لإنشاء منطقة صناعية يابانية في مصر

أكد مدبولي أن مصر توفر فرصة كبيرة لإنشاء منطقة صناعية يابانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مستعرضًا ما تتمتع به مصر من مزايا استثمارية واتفاقيات تجارة حرة تسهم في نفاذ المنتجات المصنعة في مصر إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية والعربية.

كما شدد على حرص الحكومة على زيادة حجم الصادرات خلال الفترة المقبلة عبر تقديم حوافز جاذبة للمستثمرين.

المشاط: دعم التعاون مع بنك اليابان للتعاون الدولي

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الحكومة المصرية تولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع بنك اليابان للتعاون الدولي، مشيرة إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحقيق مؤشرات إيجابية، مع دعم متزايد لدور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

هاياشي: الشركات اليابانية ترى فرصًا واعدة في مصر

أعرب نوبوميتسو هاياشي عن اتفاقه مع رؤية الحكومة المصرية بشأن أهمية وجود المزيد من الشركات اليابانية في السوق المصرية، مشيرًا إلى أنه قام بالفعل بنقل صورة إيجابية عن الفرص الاستثمارية في مصر للشركات اليابانية.

كما أوضح أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل نقطة جذب استثمارية مهمة، مع إمكانية التعاون بين الشركات اليابانية وشركاء من دول الخليج للاستثمار المشترك في مصر.