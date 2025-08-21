نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء: مصر تتطلع لجذب صناعات السيارات بالتعاون مع اليابان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، هيروماسا ناكانو، وزير الأراضي والبنية التحتية والسياحة والنقل الياباني، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في فعاليات مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "تيكاد 9"، بمدينة يوكوهاما اليابانية، بحضور السفير محمد أبو بكر، سفير مصر لدى اليابان.

إشادة يابانية بالشراكة في البنية التحتية

أعرب الوزير الياباني عن تقديره لاستقبال رئيس الوزراء، مؤكدًا سعادته بمساهمة الشركات اليابانية في مشروعات البنية التحتية المصرية، وتطلعه لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة، وعلى رأسها النقل والتنمية العمرانية.

مدبولي: مصر تفتح أبوابها للاستثمارات اليابانية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن التعاون مع اليابان في مجال البنية التحتية يعد من الأولويات، مشيرًا إلى أن مصر نفذت خلال السنوات الماضية طفرة كبيرة في مجالات الطرق والمياه والاتصالات، بالإضافة إلى إنشاء 24 مدينة جديدة من بينها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.



كما أشار رئيس الوزراء إلى التعاون القائم مع اليابان في تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق، داعيًا لإنشاء منطقة صناعية يابانية في مصر، بما يتيح الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتمتع بها مصر مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية.

جذب صناعات السيارات وتحلية المياه والطاقة الخضراء

أوضح رئيس الوزراء أن مصر تتطلع لجذب صناعات استراتيجية، في مقدمتها صناعة السيارات، إلى جانب توطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر لمواجهة تحديات نقص المياه، بالإضافة إلى التوسع في إنتاج الطاقة الخضراء.

كما وجه مدبولي الدعوة للوزير الياباني لزيارة مصر بصحبة وفد من الشركات اليابانية لبحث فرص التعاون في هذه المجالات.

خطوات عملية نحو تعاون مستقبلي

من جانبه، أعرب الوزير الياباني عن تطلعه لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لدعم التعاون المشترك، مشيرًا إلى اهتمام بلاده بالتعاون مع مصر في مجال تحلية المياه.

كما أكد حرص اليابان على مشاركة مصر في المعرض الدولي للمحاصيل البستانية المقرر عقده بمدينة يوكوهاما عام 2027.