نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي يلتقي محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي في "تيكاد 9".. بحث إنشاء منطقة صناعية يابانية في قناة السويس ودعم الطاقة المتجددة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، السيد/ نوبوميتسو هاياشي، محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي "جيبك"، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير محمد أبو بكر، سفير مصر لدى اليابان، على هامش مشاركته نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة "تيكاد ٩" بمدينة يوكوهاما اليابانية.

دعم مشروعات الطاقة المتجددة وسندات "الساموراي"

أشاد رئيس الوزراء بالتعاون القائم بين مصر وبنك اليابان للتعاون الدولي، خاصة في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، معربًا عن تقديره لدور البنك في إصدار سندات "الساموراي"، والتطلع لاستمرار التعاون في هذا المجال، في ظل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري.

دعوة لإنشاء منطقة صناعية يابانية في قناة السويس

أكد مدبولي وجود فرصة مهمة لإنشاء منطقة صناعية يابانية متكاملة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشددًا على أن مصر توفر حوافز ومزايا استثمارية قوية، فضلًا عن عضويتها في العديد من التكتلات الاقتصادية التي تتيح نفاذ المنتجات المصنعة محليًا لأسواق أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط.

خطط لزيادة الصادرات المصرية

استعرض رئيس الوزراء خطط الحكومة لزيادة حجم الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة تشكل عنصر جذب مهم للشركات اليابانية الراغبة في التوسع داخل السوق المصرية.

وزيرة التخطيط: تعزيز دور القطاع الخاص

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الحكومة تواصل التعاون مع بنك اليابان للتعاون الدولي من أجل تعميق الشراكات الاستثمارية، مشيرة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في تحقيق مؤشرات إيجابية، بجانب الجهود المستمرة لتمكين القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية.

"جيبك": ثقة في الاقتصاد المصري وفرص مشتركة مع الخليج

من جانبه، أكد السيد/ نوبوميتسو هاياشي أهمية تعزيز وجود الشركات اليابانية في مصر وزيادة حجم نشاطها، مشيرًا إلى أنه نقل بالفعل صورة التحسن الاقتصادي المصري لدوائر الأعمال اليابانية.

كما أشار إلى الفرص الواعدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وخاصة في قطاع الطاقة المتجددة، مع إمكانية التعاون بين الشركات اليابانية ونظيراتها من دول الخليج للاستثمار المشترك في مصر.