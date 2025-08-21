مصر تعزز برنامج الإصلاح الاقتصادي.. و"جيترو" تتطلع لتوسيع التعاون التجاري وريادة الأعمال مع القاهرة

أحمد جودة - القاهرة - إصلاح اقتصادي لجذب الاستثمارات

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع البنك المركزي، بهدف تحقيق استقرار سوق النقد الأجنبي، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تركز على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاعات استراتيجية ذات أولوية، على رأسها: الصحة، والطاقة المتجددة، وريادة الأعمال.

"جيترو": تعزيز التبادل التجاري ودعم الشركات الناشئة

من جانبه، أعرب السيد/ "نوريهيكو إيشيجورو"، الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة اليابان للتجارة الخارجية "جيترو"، عن تطلع المنظمة إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان، ورفع مستوى تواجد السلع المصرية في السوق اليابانية، إلى جانب دعم الشركات اليابانية المستثمرة في مصر.

وأكد أن ريادة الأعمال تمثل مجالًا واعدًا للتعاون بين البلدين، موضحًا أن السوق اليابانية يمكن أن تفتح أبوابها أمام الشركات الناشئة المصرية، بما يساهم في تعزيز فرص النمو والتوسع.

تعاون ممتد في قطاع الاتصالات

وخلال اللقاء، أشار السفير المصري في طوكيو إلى التعاون القائم مع منظمة "جيترو"، لا سيما في مجال الاتصالات، حيث يتم دعم الشركات الناشئة المصرية، وتشجيعها على التوسع في السوق اليابانية، باعتباره مجالًا يتسم بالتطور السريع والفرص الكبيرة.