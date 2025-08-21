عاجل- السيسي يتوجه إلى السعودية للقاء ولي العهد محمد بن سلمان في نيوم لبحث شراكة استراتيجية وقضايا المنطقة

أحمد جودة - القاهرة - السيسي يتوجه إلى السعودية للقاء ولي العهد محمد بن سلمان في نيوم لبحث شراكة استراتيجية وقضايا المنطقة

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى المملكة العربية السعودية، تلبية لدعوة من شقيقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء.

تعزيز العلاقات المصرية السعودية

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الزيارة تعكس عمق العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط القاهرة والرياض، وتجسد حرص القيادتين على تعزيز التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.

مباحثات في نيوم

من المقرر أن تشهد مدينة نيوم جلسة مباحثات بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي، حيث سيتم استعراض سبل دعم التعاون الاستراتيجي، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، ويعزز مسيرة التنمية والاستقرار في المنطقة.

ملفات إقليمية على الطاولة

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المباحثات ستتناول أيضًا مستجدات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الحرب في قطاع غزة، إلى جانب الملفات المتعلقة بلبنان، سوريا، السودان، ليبيا، واليمن، فضلًا عن مناقشة الجهود المشتركة لحماية أمن البحر الأحمر.