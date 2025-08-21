نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي يبحث مع رئيس "جيترو" إنشاء منطقة صناعية يابانية متكاملة في قناة السويس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد/ "نوريهيكو إيشيجورو"، الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة اليابان للتجارة الخارجية "جيترو"، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة "تيكاد ٩" التي تستضيفها مدينة يوكوهاما اليابانية.

وحضر اللقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير محمد أبو بكر، سفير مصر لدى اليابان.

إشادة بالتعاون القائم بين مصر واليابان

في مستهل اللقاء، ثمن رئيس الوزراء التعاون القائم بين الجانبين في مجالات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والصحة، مؤكدًا أن مصر توفر حوافز ومزايا متعددة للشركات الراغبة في الاستثمار بالسوق المصرية.

منطقة صناعية يابانية في قناة السويس

أعرب مدبولي عن تطلعه لإنشاء منطقة صناعية يابانية متكاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مستفيدًا من الموقع الاستراتيجي للمنطقة على أهم الممرات الملاحية الدولية، والحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية لتلك المشروعات الكبرى.

إصلاح اقتصادي لجذب الاستثمارات

من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع البنك المركزي، لتحقيق استقرار سوق النقد الأجنبي، وجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات ذات أولوية مثل: الصحة، والطاقة المتجددة، وريادة الأعمال.

"جيترو": دعم التبادل التجاري وريادة الأعمال

من ناحيته، أكد رئيس "جيترو" تطلعه لتعزيز التبادل التجاري بين مصر واليابان، وزيادة حضور السلع المصرية في السوق اليابانية، بجانب دعم الشركات اليابانية العاملة في مصر.

وأشار إلى أن ريادة الأعمال تمثل مجالًا واعدًا للتعاون، مع إمكانية دعوة الشركات الناشئة المصرية إلى السوق اليابانية.

تعاون ممتد في مجالات الاتصالات

كما تناول السفير المصري في طوكيو أوجه التعاون القائم مع "جيترو"، وخاصة في قطاع الاتصالات، من خلال دعم الشركات الناشئة وتعزيز فرصها في السوق اليابانية.