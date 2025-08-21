آخر فصول الجريمة البشعة.. تنفيذ حكم الإعدام فى دبور "سفاح الإسماعيلية"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 أغسطس 2025 10:29 صباحاً -

نفذت مصلحة السجون المصرية، حكم الإعدام شنقًا بحق عبد الرحمن دبور، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح الإسماعيلية"، وذلك عقب استنفاد كافة درجات التقاضي، حيث أيدت محكمة النقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات، ليصبح باتًا ونهائيًا.

وتعود تفاصيل الجريمة إلى مطلع نوفمبر 2021، حين شهدت مدينة الإسماعيلية واحدة من أبشع الجرائم التي هزت الرأي العام، بعدما أقدم المتهم في وضح النهار على ذبح أحد المواطنين في الطريق العام مستخدمًا سلاحًا أبيض، وسط ذهول المارة، ولم يكتف بذلك، بل أصاب اثنين آخرين بجروح أثناء محاولتهم التصدي له، قبل أن يقوم بفصل رأس المجني عليه بشكل كامل.

وتمكن الأهالي من السيطرة على المتهم والتحفظ عليه حتى وصول الأجهزة الأمنية، التي سارعت بالقبض عليه وتقديمه لجهات التحقيق. وبعد استجوابه وإحالة القضية إلى النيابة العامة، جرت محاكمته جنائيًا في واقعة أثارت جدلًا واسعًا لبشاعتها.

وفي 22 مايو 2024، أصدرت محكمة النقض حكمها برفض الطعن المقدم من دفاع المتهم وتأييد عقوبة الإعدام الصادرة بحقه. ومع تنفيذ الحكم اليوم وسط إجراءات أمنية وقانونية مشددة، تُطوى صفحة واحدة من أكثر الجرائم إيلامًا وصدى في ذاكرة محافظة الإسماعيلية.