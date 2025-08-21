نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي من "تيكاد 9": مصر تتطلع لجذب صناعات السيارات وتوطين تكنولوجيا تحلية المياه بالشراكة مع اليابان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي من "تيكاد 9": مصر تتطلع لجذب صناعات السيارات وتوطين تكنولوجيا تحلية المياه بالشراكة مع اليابان

على هامش مشاركته في قمة "تيكاد ٩" نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، السيد/ هيروماسا ناكانو، وزير الأراضي والبنية التحتية والسياحة والنقل الياباني، وذلك بمدينة يوكوهاما اليابانية، بحضور السفير/ محمد أبو بكر، سفير مصر لدى اليابان.

اليابان: شراكة ممتدة مع مصر في البنية التحتية

أعرب الوزير الياباني عن تقديره لاستقبال رئيس الوزراء له، مؤكدًا اعتزاز بلاده بمشاركة الشركات اليابانية في النهضة التي تشهدها مصر بمجال البنية التحتية، وتطلعه لتوسيع أواصر التعاون مع مصر في مختلف المجالات.

مدبولي: شراكة استراتيجية في النقل والطرق والمدن الجديدة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي سعادته بالتعاون القائم مع اليابان في مجال البنية التحتية، موضحًا أنه سبق له التعاون مع مؤسسة "الجايكا" لإعداد مخططات النقل في القاهرة، لافتًا إلى التعاون الحالي لإنشاء خط المترو الرابع.

كما استعرض رئيس الوزراء جهود مصر في تطوير الطرق، والمياه، والاتصالات، وإنشاء 24 مدينة جديدة منها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، مشيرًا إلى تطلعه لتعزيز التعاون الثلاثي مع اليابان في إفريقيا.

مصر تدعو اليابان لإنشاء منطقة صناعية ومؤتمر دولي

أعرب مدبولي عن تطلع مصر لاستضافة مؤتمر "جيدا" الدولي القادم، داعيًا لإنشاء منطقة صناعية يابانية في مصر، مؤكدًا أن بلاده يمكنها الاستفادة من الاتفاقيات والتكتلات التجارية التي تتمتع بها مصر.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف جذب صناعات السيارات وتكنولوجيا تحلية مياه البحر لمواجهة تحديات نقص الموارد المائية.

اليابان: استعداد لتوقيع مذكرة تفاهم وتعاون في تحلية المياه

رحّب الوزير الياباني برؤية مصر، مؤكدًا أن بلاده لديها خبرات واسعة في مجال تحلية المياه، وتتطلع للتعاون مع مصر في هذا المجال، معلنًا حرصه على مناقشة الملفات المشتركة مع الوزارات المعنية.

كما أبدى تطلعه لتوقيع مذكرة تفاهم لدعم التعاون، والتنسيق بشأن مشاركة مصر في المعرض الدولي للمحاصيل البستانية المقرر عقده بمدينة يوكوهاما عام 2027.