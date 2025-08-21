نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البكالوريا غصب عنك.. أولياء الأمور يصرخون: فين الاختيار يا وزارة التعليم؟" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اشتكى عدد من أولياء الأمور من فرض نظام البكالوريا الجديد على أبنائهم بشكل إجباري، على الرغم من أن الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، كان قد أكد في تصريحات رسمية أن الالتحاق بهذا النظام سيكون اختياريًا.

وأوضح أولياء الأمور أن إدارات المدارس تتعامل معهم وكأن لا وجود لأي بدائل، حيث يتم إبلاغهم أن "لا توجد فصول سوى للبكالوريا"، وهو ما يضع الأسر أمام خيار وحيد وهو إدخال أبنائهم للنظام الجديد حتى وإن كانوا غير راغبين فيه.

وقال أحد أولياء الأمور: "إحنا مش ضد التطوير، لكن ليه يتم إجبارنا على نظام مش حابين ندخله؟ الثانوية العامة بتحدد مستقبل الجيل كله، ولازم يكون في حرية اختيار، مش إجبار".

وأشاروا إلى أن التواصل مع مسؤولي الإدارات التعليمية أو وكلاء الوزارة لم يقدم أي حلول، حيث جاء الرد دائمًا: "النظام ده هو اللي موجود".

وطالب أولياء الأمور الوزارة بضرورة إيجاد حلول بديلة، والإتاحة أمام الطلاب وأسرهم للاختيار بين النظام الجديد والقديم، حتى لا يتحول التعليم إلى شكل من أشكال العقاب بدلًا من أن يكون وسيلة لبناء المستقبل.