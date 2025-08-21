نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاح قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي بحضور هنو ومبارك وعمار وعبدالغفار وسعده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وسط زخم إعلامي وحضور رسمي كبير،وتحت رعاية جامعة الدول العربية ورئاسة مجلس الوزراء المصري، انطلقت قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي في نسختها الثانية بالعلمين الجديدة.

شارك في الجلسة الافتتاحية الأستاذ الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، واللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، والأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والنائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ.

وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للقمة قال النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ: إن كلمتي اليوم تتوجه في اتجاهين؛ الأول: أوجه كلامي إلى الحكومات العربية أن تطلع بدورها بدعمها المستمر لشباب الإعلاميين، وفي ذات الوقت تؤمن بدور الإعلام الرقمي ومدى تأثيره وسرعة انتشاره اللحظي.

والثاني: أوجه حديثي لشباب الإعلاميين العرب: عليكم مسئولية كبيرة بأن تطلعوا بدوركم من خلال إبداعاتكم الإعلامية وتطويع علمكم وعملكم من أجل الدفاع عن أوطانكم في ظل تحديات عالمية يعيشها العالم في هذا التوقيت.

وعلى شبابنا الإعلامي في عصر الإعلام الرقمي ألّا يكتفي بأن يكون مستخدمًا فقط للوسائط الإعلامية التكنولوجية الحديثة، بل أن يكون مشاركًا في صناعة تكنولوجيتها، مبدعًا في صناعة محتوى له قدرة تنافسية عالمية، وسعة انتشار لحظي، وتأثير بالغ في عقل ووجدان المتابعين، في ظل اتساع دوائر المنافسة وانتقالها إلى العالمية.

واختتم النائب الدكتور طارق سعده كلمته بتوجيه الشكر إلى إدارة القمة على عظيم مجهودهم وحسهم الوطني والعروبي، وإتاحة الفرصة من خلال تلك القمة للمبدعين من شباب الإعلاميين العرب، متمنيًا أن تكون قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي بداية قوية لسلسلة كبيرة من اللقاءات العربية-العربية لشباب الإعلاميين.