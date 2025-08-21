نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة الإعلاميين الشريك الوطني للإعلام في القمة الثانية للإبداع الإعلامي للشباب العربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، إنه انطلاقًا من توجيهات فخامة الرئيس السيسي فيما يخص تطوير الإعلام ومعركة الوعي ومكافحة الشائعات وبناء الإنسان، فإن نقابة الإعلاميين تضطلع بدورها في هذا الاتجاه، وقامت بعمل خطة شاملة، فأطلقت النقابة في فبراير الماضي 2025، استراتيجيتها للسيطرة على فوضى السوشيال ميديا، وأنشأت مركزًا لمكافحة الشائعات يعمل على مدار اليوم دون توقف، وبعد نجاح المركز في أداء دوره رأينا الانتشار في كل مؤسسات الدولة، وعقدنا بروتوكولات مع جهات عديدة، من أبرزها وزارة الشباب والرياضة لتدريب شباب الجمهورية ليكون مدققًا ويستطيع أن يميز بين الصدق والكذب في الأخبار.

جاء ذلك خلال كلمتة في النسخة الثانية لقمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي.

وأضاف أن الهدف من هذا هو تجميع

شباب الإعلاميين العرب لتقديم ابداعاتهم في هذا الملتقى.

وأوضح نقب الإعلاميين انة استكمالًا لتحقيق أهداف الاستراتيجية، وقّعت نقابة الإعلاميين بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري علي هامش قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي بالعلمين الجديدة.

وكشف النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، إن البروتوكول يشمل مجالات وخدمات كثيرة لشباب الإعلاميين، منها تدريب الشباب على صناعة المحتوى الرقمي التنافسي والجاذب والأكثر تأثيرًا والأوسع انتشارًا، وكيف نصنع الشباب المدقق الذي يكافح الشائعات؟ وكيف تساهم كل هذه المهارات للإعلاميين الشباب في بناء الإنسان المصري والعربي وتضمن رسالةً إعلامية مهنية وصادقة يستحقها المجتمع.