نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم العالي يعلن بدء قبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن انطلاق مرحلة قبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) للعام الجامعي 2025/2026، وذلك في إطار الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية، حيث تبدأ المرحلة يوم السبت الموافق 23 أغسطس 2025، وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 1 سبتمبر 2025، من خلال المكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه في الإسكندرية وأسيوط.

وأكد الوزير، في ذات السياق، أن الوزارة حريصة على تحقيق أعلى درجات التنظيم والتيسير لأبنائها من طلاب الشهادات المعادلة، موضحًا استمرار العمل بالتسهيلات المقررة كل عام، والتي تتضمن تخصيص مقار إضافية لخدمة الطلاب وأولياء الأمور بمختلف الأقاليم.

وجاءت أماكن تسليم الأوراق على النحو التالي:

المقر العنوان الفئة المستهدفة المكتب الرئيسي مركز التعليم المدمج – جامعة القاهرة – المدينة الجامعية للبنين – بين السرايات – الجيزة جميع الطلاب + طلاب ليبيا/الصومال/جيبوتي حصرًا فرع الإسكندرية المدينة الجامعية للبنات – عزبة سعد – سموحة – جامعة الإسكندرية طلاب إقليم الوجه البحري فرع أسيوط المبنى القديم لإدارة الجامعة – الوليدية – جامعة أسيوط طلاب إقليم الوجه القبلي

وأوضح البيان أن الطلاب الحاصلين على الشهادة من دول (ليبيا – الصومال – جيبوتي) سيتم قبول أوراقهم حصرًا بالمكتب الرئيسي بالقاهرة. كما أشار إلى أن سداد ثمن أوراق تنسيق الشهادات المعادلة يتم فقط من خلال موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.digital.gov.eg باستخدام البطاقات البنكية أو منافذ التحصيل التابعة لشركات السداد الإلكتروني، مع التأكيد على عدم الاعتداد بأي وسيلة أخرى للسداد.

وشدد الوزير على أن الطالب لن يتمكن من تسجيل رغباته وطباعة استمارة التسجيل إلا بعد إتمام عملية السداد عبر الوسائل المحددة، لافتًا إلى أن حضور الطالب إلى أحد مقار التنسيق يكون مرة واحدة فقط عند تسليم الشهادات الأصلية وكافة الأوراق المطلوبة، مع استلام المظروف الخاص به في اليوم ذاته.

كما أوضح أن خطوات تسجيل البيانات والرغبات تتضمن دخول الطالب على موقع التنسيق لتسجيل بياناته الأساسية ونوع الشهادة ورقم الهاتف المحمول، ثم استلام رسالة برقم الدخول والرقم السري على الهاتف المسجل. ويُستخدم هذان الرقمان في تسجيل البيانات والدرجات والرغبات، وكذلك في الاستعلام عن نتيجة الترشيح، بما يضمن سرية البيانات وعدم التلاعب بها.

وأضاف البيان أنه بعد تسجيل البيانات الأساسية والحصول على كود الدخول والرقم السري، يتعين على الطالب مراجعة درجاته المسجلة من الجهة المانحة أو إدخالها يدويًا، ثم سداد قيمة أوراق التنسيق إلكترونيًا، إذ لن يسمح له بتسجيل الرغبات إلا بعد إتمام عملية الدفع. كما نبه إلى ضرورة تحري الدقة في تسجيل البيانات الأساسية، حيث لن يكون هناك مجال للتعديل في حالة وجود خطأ.

وأوضح أن الطالب بمجرد تسجيل رغباته وطباعة الاستمارة وإيصال التسجيل يُعتبر قد حصل على الخدمة المدفوعة، مشيرًا إلى إمكانية تعديل الرغبات أكثر من مرة حتى انتهاء المدة المحددة، ويتم الترشيح وفقًا لآخر تعديل.

وأشار وزير التعليم العالي إلى ضرورة توجه الطالب بعد إتمام التسجيل الإلكتروني إلى المكتب الرئيسي أو أحد الفرعين لتسليم الأصول، حيث لا يُعتد بعملية التسجيل الإلكتروني وحدها ما لم تُقدم الأوراق الرسمية. وفي حال عدم التقدم بالأوراق، يتم استبعاد الطالب من قوائم الترشيح إلا في حدود الأماكن المتبقية.

وأوضح البيان أن التسجيل متاح على موقع التنسيق الإلكتروني طوال 24 ساعة يوميًا حتى نهاية المدة، كما يمكن للطلاب الاستعانة بمعامل الحاسب بالجامعات من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

كما ألزمت الوزارة الطلاب بإرفاق مستند يثبت الإقامة الشرعية للطالب وولي أمره بالدولة المانحة خلال فترة الدراسة، موثقًا من المستشار الثقافي والسفارة المصرية، بالإضافة إلى صورة جواز السفر وشهادة التحركات، على أن يكون الطالب قد قضى 75% على الأقل من مدة الدراسة الفعلية مع ولي أمره.

وأشار الوزير إلى أن الطالب سيجد قائمة بالكليات والمعاهد المتاحة طبقًا لشعبته، وعليه اختيار رغباته بعناية مع أسرته، كما يحدد المنطقة الجغرافية (أ) التي يرغب في التوزيع عليها.

ونبه البيان طلاب الدبلومة الأمريكية إلى ضرورة إرسال نسخة إلكترونية من نتائج (SAT.I) عبر موقع College Board مباشرة إلى الكود (7437) بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وفق قرارات وزارة التربية والتعليم، أو الالتزام بتعليمات امتحاني (EST وACT) المعتمدين كبديل، مؤكدًا أن عدم إرسال النتائج يحول دون ترشيح الطالب.

وأشار إلى أن غلق باب تسجيل أو تعديل الرغبات سيكون في السابعة مساءً من اليوم الأخير للمرحلة.

وفيما يتعلق بنتائج الترشيح، أوضح الوزير أنها ستكون متاحة عبر موقع التنسيق الإلكتروني، ويمكن للطلاب طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب.

واختتم الدكتور أيمن عاشور بالتأكيد على حرص الوزارة على تيسير جميع الإجراءات بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية، متمنيًا لأبنائنا الطلاب النجاح والتوفيق، ولمصرنا الغالية المزيد من التقدم والازدهار.