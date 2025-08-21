نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير السياحة والآثار يفتتح معرض "أسرار المدينة الغارقة" بمتحف قومي الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح شريف فتحي وزير السياحة والآثار، معرض خاص بالآثار الغارقة في المتحف القومي بالإسكندرية، وهو متحف مؤقت لمدة 6 أشهر.

وشهد الافتتاح شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، والدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور أحمد رحيمة معاون الوزير للموارد البشرية، وأحمد يوسف مسؤول هيئة تنشيط السياحة بالوزارة.

ومن ناحيته قال أحمد رحيمة، إن المعرض يحمل المعرض اسم “أسرار المدينة الغارقة” وهو مكون من 86 قطعة أثرية منها قطع يتم عرضها لأول مرة.