مشاركة محمد علي بن رمضان بعد اصابته للمشاركة مع الأهلي أمام غزل المحلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 20 أغسطس 2025 11:28 مساءً - اطمأن الجهاز الفني للأهلي على جاهزية التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب وسط الفريق، للمشاركة في مباراة غزل المحلة يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد شكواه من كدمة في الركبة خلال مشاركته في مباراة فاركو الماضية.

وخضع بن رمضان لفحص طبي أثبت أن الإصابة بسيطة، قبل أن يشارك في المران الجماعي بشكل طبيعي، ليطمئن الجهاز الفني على جاهزيته التامة للمشاركة في اللقاء.

وفي السياق ذاته، استقر الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني لفريق الأهلي، على منح لاعبيه راحة من التدريبات غدا الخميس، ضمن برنامج الاستعداد لمواجهة غزل المحلة في الدوري.

وكان لاعبو الأهلي قد حصلوا على راحة يومي السبت والأحد الماضيين، ثم خاضوا مرانًا قويًا الاثنين الماضى على فترتين، قبل أن يواصل الفريق تدريباته ابتداءً من الجمعة المقبل وحتى موعد المباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة المقرر لها السادسة مساء الاثنين 25 أغسطس الجاري على استاد غزل المحلة، في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق الأحمر قد حقق أول فوز له تحت قيادة الإسباني خوسيه ريبيرو على حساب فاركو بنتيجة 4-1 في الدوري، وذلك بعد أربع مباريات متتالية فشل خلالها في تحقيق الانتصار.