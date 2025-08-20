سيراميكا كليوبترا يهزم إنبي بهدفين دون رد فى اول فوز ضمن منافسات الجولة الثالثة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 20 أغسطس 2025 09:32 مساءً - حقق فريق سيراميكا فوزه الأول في بطولة دوري Nile بعدما تغلب على نظيره إنبي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على استاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وعلى الجانب الآخر، تلقى إنبي أول خسارة له في الموسم الجاري، بعد أن كان قد تعادل سلبيًا في الجولة الأولى أمام فاركو، وفاز في الجولة الثانية على وادي دجلة بهدف نظيف.

وسجل هدفي اللقاء كل من عمرو السولية في الدقيقة 53 من تسديدة قوية، قبل أن يعزز إسلام عيسى التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 62، ليؤمن فوز سيراميكا وحصد ثلاث نقاط مهمة.

بهذا الانتصار رفع سيراميكا رصيده إلى 4 نقاط، فيما تجمد رصيد إنبي عند 4 نقاط أيضًا بانتظار ما ستسفر عنه باقي مباريات الجولة.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستيس آرثر - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - إسلام عيسى - أحمد بلحاج - أيمن موكا - مروان عثمان.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

وجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - عمر الجزار - سعد سمير - إبراهيم محمد - كريم نيدفيد - محمد مغربي - محمد صادق - صديق ايجولا - محمد رضا.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

حراسة المرمى : عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع: مروان داود – أحمد صبيحة – محمد سمير – مصطفى شكشك.

خط الوسط : أحمد العجوز - مودي ناصر – أحمد إسماعيل.

خط الهجوم : محمد شريف – يوسف أوبابا - رفيق كابو.

وتواجد على مقاعد البدلاء:رضا السيد وأحمد كالوشا وهشام عادل وأحمد زكي و سيد سعيد ومحمد سمير عبد الوهاب وصلاح زايد وأحمد كفتة وحامد عبد الله.

تعد مباراة اليوم هي الثانية عشر بين سيراميكا وإنبى، حيث سبق أن تواجها في 11 مباراة في جميع المسابقات، كانت الغلبة لفريق إنبى في 6 مواجهات، بينما حقق سيراميكا الفوز في مباراتين فقط وحسم التعادل 3 مواجهات، سجل لاعبو إنبى 15 هدفا في شباك سيراميكا، بينما أحرز لاعبو سيراميكا 12 هدفا.

آخر مواجهة جمعت سيراميكا وإنبى انتهت بالتعادل 2 /2 في الجولة الرابعة عشرة من الدورى الموسم الماضى، ويعد النيجيرىجون إيبوكا هداف المواجهات برصيد 5 أهداف بعدما لعب للفريقين.