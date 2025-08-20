نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كسر مفاجئ بخط طرد محطة الطالبيـة يتسبب في انقطاع المياه عن كفر طهرمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت محافظة الجيزة بلاغًا من شركة مياه الشرب والصرف الصحي يفيد بحدوث كسر مفاجئ بخط طرد محطة الطالبيـة للصرف الصحي قطر 1000 مم وهو ما استلزم إيقاف خط المياه قطر 400 مم المغذي لمنطقة كفر طهرمس لحين انتهاء أعمال الإصلاح.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه جارٍ تنفيذ أعمال الإصلاح والتي من المتوقع أن تستغرق نحو 6 ساعات على أن يتم إعادة ضخ المياه تدريجيًا إلى منطقة كفر طهرمس المتأثرة بالانقطاع فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وقد وجّه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح مع الدفع بسيارات محملة بمياه صالحة للشرب لتغطية احتياجات سكان المنطقة المتأثرة لحين عودة ضخ المياه بالصورة الطبيعية.

وتُهيب محافظة الجيزة بالمواطنين تفهّم ما قد يسببه هذا العطل الطارئ من انقطاع مؤقت للمياه مؤكدة أن الجهود المبذولة تستهدف سرعة إعادة الخدمة في أقرب وقت ممكن.