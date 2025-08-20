نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفير العراقي يستقبل الرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي اليكتريك في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل د. قحطان طه خلف، سفير جمهورية العراق لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي اليكتريك، يرافقه عدد من أعضاء مجلس الإدارة، في مقر السفارة.

وتم خلال اللقاء بحث الفرص الاستثمارية التي تتطلع المجموعة للعمل عليها في العراق، إضافةً إلى مناقشة المشاريع المستقبلية في مجالات الطاقة والبنى التحتية، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية.

وأكد السفير حرص بلاده على استقطاب الاستثمارات الرائدة التي تعزز قطاع الطاقة وتدعم الاقتصاد الوطني، فيما أعرب أحمد السويدي عن استعداد المجموعة لتوسيع استثماراتها في العراق وتنفيذ مشاريع استراتيجية تخدم البلدين.