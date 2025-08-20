أحمد جودة - القاهرة - السيسي وميتسوتاكيس يبحثان التعاون في الطاقة والحدود البحرية.. والرئيس يؤكد التزام مصر بحماية المقدسات الدينية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، تناول تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة عدد من الملفات ذات الأولوية بين البلدين.

تعزيز التعاون في الطاقة والربط الكهربائي

شهد الاتصال تأكيدًا على أهمية تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والربط الكهربائي، بما يعكس المكانة المتقدمة للعلاقات المصرية – اليونانية، ويسهم في تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات الكبيرة المتاحة لدى الجانبين.

تعيين الحدود البحرية ومكافحة الهجرة غير الشرعية

كما ناقش الجانبان ملف تعيين الحدود البحرية بما يضمن استقرار المنطقة ويعزز فرص الاستثمار والتنمية، إلى جانب الاتفاق على مواصلة التنسيق لمكافحة الهجرة غير الشرعية، في إطار ما تمثله من تحدٍ مشترك يتطلب التعاون والتنسيق المستمر.

التزام مصر بحماية المقدسات الدينية

وفي ختام الاتصال، شدد السيد الرئيس على التزام مصر الثابت بحماية المقدسات الدينية على أراضيها، وفي مقدمتها دير سانت كاترين، باعتباره رمزًا للقيمة التاريخية والروحية العالمية.

وقد نال هذا الموقف تقدير رئيس وزراء اليونان، الذي ثمن الدور المصري في الحفاظ على التنوع الديني والثقافي وصون التراث الإنساني المشترك.