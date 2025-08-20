نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي يتلقى اتصالًا من رئيس وزراء اليونان: دعم لجهود مصر في وقف الحرب بغزة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر واليونان، لا سيّما في ضوء إعلان الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مايو 2025، وتم التأكيد على أهمية مواصلة تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، مع التركيز على تنمية التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة.

القضية الفلسطينية وجهود مصر لوقف إطلاق النار

استعرض الرئيس جهود مصر المكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى. وقد ثمّن رئيس وزراء اليونان هذه الجهود، مؤكدًا دعمه لها.

كما شدد الجانبان على ضرورة البدء الفوري في إعادة إعمار القطاع عقب وقف إطلاق النار، ورفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه. وأكدا أن الحل الوحيد لتحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

التعاون في الطاقة والحدود البحرية

تناول الاتصال عددًا من الملفات ذات الأولوية، أبرزها التعاون في مجالات الطاقة والربط الكهربائي وتعيين الحدود البحرية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

حماية المقدسات الدينية

وفي ختام الاتصال، أكد السيد الرئيس التزام مصر الثابت بحماية المقدسات الدينية على أراضيها، بما في ذلك دير سانت كاترين، لما يمثله من قيمة تاريخية وروحية، وهو ما نال تقدير رئيس وزراء اليونان.