لاعبى الأهلى يقدمون العزاء فى والد محمد الشناوى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 20 أغسطس 2025 07:16 مساءً - استقبل محمد الشناوي، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، عدد من لاعبي النادي الأهلي، لتقديم واجب العزاء في وفاة والده الحاج السيد الشناوي رحمه الله وسط تواجد عدد كبير من المعجبين.

وتواجد من لاعبي النادي الاهلي كلا من محمد هاني وياسر ابراهيم ومصطفى شوبير وتريزبحيه ومريم فؤاد وقفشه.

وكان قد شيع الآلاف من أبناء محافظة كفر الشيخ، وعدد من لاعبي النادي الاهلي القدامى، جثمان المغفور له السيد الشناوي والد محمد الشناوي، بعد أداء صلاة الجنازة بمسجد قرية الشرقاوية التابعة لمركز بيلا، وتم إقامة سرادق العزاء في مدينة الحامول بمحافظة كفرالشيخ.