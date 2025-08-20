نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد اللطيف: الوزارة ماضية بخطى ثابتة نحو الارتقاء بالتعليم من خلال الشراكات الفاعلة مع المؤسسات المحلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ترافقه السيدة آبي توشيكو، وزيرة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية (MEXT)، اليوم الأربعاء، جناح مبادرة EduPort التابع لوزارة التعليم اليابانية، وذلك في إطار مشاركته بمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا “تيكاد ٩”.

ومن أبرز ما تضمنه الجناح استعراض تجربة نجاح المدارس المصرية اليابانية كنموذج رائد في تطوير العملية التعليمية.

وخلال تفقد الجناح، قدم السيد الوزير محمد عبداللطيف شرحا تفصيليا لنظيرته اليابانية حول التطور الذي شهدته المدارس المصرية اليابانية من حيث التوسع في أعداد المدارس، وزيادة أعداد الطلاب، إضافة إلى شرح لأبرز قصص النجاح التي حققتها التجربة منذ انطلاقها.

وأطلع السيد الوزير محمد عبد اللطيف الوزيرة اليابانية على الكتيبات التعريفية التي أعدتها الوزارة لعرض مراحل تطور التجربة ومردودها الإيجابي على مستوى الطلاب وأولياء الأمور.

كما تفقد الوزيران جناح شركة "كاسيو ميدل إيست"، الشريك الاستراتيجي لوزارة التربية والتعليم المصرية في تنفيذ مشروع متكامل لتدريب معلمي الرياضيات بالمرحلة الإعدادية على دليل استخدام تطبيقات الآلة الحاسبة ضمن مناهج الرياضيات، بما يعزز من مهارات المعلمين ويسهم في رفع جودة مخرجات العملية التعليمية.

وأعرب السيد الوزير محمد عبد اللطيف عن تقديره للتعاون المثمر بين مصر واليابان، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا وتحرص على الاستفادة من التجربة اليابانية الرائدة في هذا المجال.

وأكد الوزير أن الوزارة ماضية بخطى ثابتة نحو الارتقاء بمستوى التعليم، من خلال الشراكات الفاعلة مع المؤسسات المحلية والدولية، وبما يحقق رؤية الدولة المصرية في بناء جيل قادر على الإبداع والابتكار، ومواكب لمتطلبات المستقبل.