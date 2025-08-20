نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكلية الفنية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا بالفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2025 / 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى إطار حرص القوات المسلحة على الإرتقاء بالمستوى العلمى والبحثى ومواكبة تطورات ومتطلبات العصر فى العلوم الهندسية والبينية الحديثة.

تعلن الكلية الفنية العسكرية عن فتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا بالفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2025 / 2026 لخريجى الجامعات المصرية أو الجامعات الأجنبية المُعادلة من المجلس الأعلى للجامعات لنيل الشهادات والدرجات التالية بنظام الساعات المعتمدة والدراسة المسائية وهى:

1- دبلوم الدراسات العليا وتكون مدة الدراسة به سنة دراسية.

2- درجة الماجستير وتكون مدة الدراسة بها (2-3) سنة دراسية .

3- درجة الدكتوراه وتكون مدة الدراسة بها (3-5) سنة دراسية .

وجميعها معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

أولًا: للحاصلين على بكالوريوس الهندسة، تمنح الكلية الفنية العسكرية ( دبلوم الدراسات العليا فى الهندسة – درجة ماجستير العلوم فى الهندسة – درجة دكتوراه الفلسفة فى الهندسة ) وذلك فى أكثر من ( 100 ) مسار بحثى ضمن ( 18 ) برنامج تخصصى تشمل أحدث العلوم الهندسية والتكنولوجية فى التخصصات الهندسية ( هندسة كهربية – هندسة ميكانيكية –

هندسة مدنية – هندسة معمارية – هندسة كميائية – هندسة نووية – هندسة بحرية ).

ثانيًا: للحاصلين على بكالوريوس الهندسة، تمنح الكلية الفنية العسكرية درجة ماجستير العلوم فى الهندسة فى البرامج الهندسية البينية الآتية:

1- هندسة الروبوتات والأنظمة ذاتية الحركة.

2- هندسة معلوماتية البيانات الجغرافية ( الجيوماتيكس ).

3- هندسة تكنولوجيا النانو.

الأوراق المطلوبة للتسجيل:

[ شهادة الميلاد – صورة من بطاقة الرقم القومى – صورة من شهادة البكالوريوس – عدد (6) صورة شخصية ] وعلى الراغبين فى التسجيل ببرامج الدراسات العليا بالكلية الفنية العسكرية التوجه إلى مقر الكلية الفنية العسكرية لتقديم الأوراق المطلوبة وسحب إستمارة التسجيل قبل يوم

الإثنين الموافق 15 / 09 / 2025 كما يمكن الإطلاع على شروط القبول وبرامج الدراسات العليا على الموقع الإلكترونى بشبكة المعلومات الدولية بالرابط الآتى:( http://www.mtc.edu.eg/PGRegistration.aspx ).