نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة القاهرة يتفقد أعمال الصيانة والتطوير لمباني المدينة الجامعية للطلاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية للمدينة الجامعية للطلاب بمنطقة بين السرايات، شملت مباني 7،9،11 لمتابعة تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة الجارية بها، والتأكد من مدي تطبيق معايير السلامة والأمان بجميع غرف الإقامة، وذلك لضمان توفير بيئة ملائمة وآمنة للطلاب خلال فترة اقامتهم.

وتأتي جولة رئيس الجامعة في إطار الاهتمام والمتابعة لتهيئة المدن الجامعية وجاهزيتها لتكون مكانًا ملائمًا للإعاشة والإقامة وممارسة الأنشطة، وفي ضوء استراتيجية الجامعة لتلبية احتياجات الطلاب وتعزيز تجربتهم الأكاديمية.

ورافق رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية، الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الهادي العوضي مستشار رئيس الجامعة لشئون المدن الجامعية والأنشطة الطلابية، والدكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، وا.محمود عياد مدير عام المدن الجامعية، وا.حسين حلمي مدير مدينة الطلبة، ولفيف من مسؤولي المدن والإدارة الهندسية.

وخلال الجولة ناقش رئيس الجامعة جهات التنفيذ في كافة الأعمال، مؤكدا الالتزام بأعلى معايير الجودة والأمان، ووجه بتسريع وتيرة العمل، لتصبح المباني جاهزة لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي.

وتتضمن أعمال الصيانة، طلاء الواجهات والمداخل والممرات، ودهانات الغرف، وتجديد كامل للأرضيات، وتجديد دورات المياه، وأنظمة الإضاءة، وتجديد صالات المذاكرة، وتركيب النوافذ، كما تفقد رئيس جامعة القاهرة الأعمال الجارية بحدائق المدينة لتحسين مظهرها العام.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، حرص إدارة جامعة القاهرة على تحسين أوضاع المدن الجامعية ووضعها على رأس الأولويات بهدف توفير أفضل سبل الرعاية للطلاب وتسكينهم في أماكن تليق بهم، مع توفير كافة وسائل الأمان والراحة أثناء إقامتهم مما يقلل من شعورهم بالاغتراب، ويضمن للأسر الاطمئنان على أبنائهم، باعتبار أن المدن الجامعة ليست مجرد مكان للسكن وإنما هي بمثابة البيت الكبير للمقيمين فيها.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن جميع عمليات التطوير والتجديد والصيانة بمباني مدينة الطلاب تأتي في إطار الخطة التي تم وضعها لتطوير المدن، وتشغيل بعض الأماكن التي خرجت عن الخدمة، مشددًا على ضرورة سرعة الإنتهاء من عمليات الصيانة تمهيدًا لبدء تسكين الطلاب بالتزامن مع انطلاق العام الجامعي الجديد2025-2026.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حرص إدارة الجامعة على المتابعة المستمرة وتقديم الدعم الكامل للمدن الجامعية التابعة لها، ومتابعة الاحتياجات الخاصة بالغرف وتوفيرها، مشيرًا إلى أن المدن الجامعية تحرص على تقديم كل ما يخدم الطلاب في كافة الجوانب التعليمية والاجتماعية، وتوفر حياة متكاملة لطلابها المغتربين عن أسرهم، كما توفر لهم المناخ الملائم لممارسة الأنشطة حتى يتمكنوا من مواصلة الدراسة في بيئة مناسبة تحفزهم على النجاح والتفوق الدراسي.

جدير بالذكر، أن المدن الجامعية بجامعة القاهرة تستوعب نحو 14 ألف طالب وطالبة، وتشمل مدينة الطلبة بمنطقة بين السرايات، ومدينة الرعاية للطالبات ببولاق، ومدينة الطالبات بالجيزة، ومدينة سكن كلية التمريض، ومدينة الطلبة بالشيخ زايد والتي سوف تستقبل طلاب جامعة القاهرة الأهلية، إلى جانب وجود البيوت الخارجية التي تقدم خدمات السكن للطلبة والطالبات بمختلف المناطق.