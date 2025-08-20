نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جولة تفقدية على امتحانات الفصل الدراسي الصيفي جامعة حلوان التكنولوجية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام عدد من قيادات جامعة حلوان بجولة تفقدية للجان امتحانات الفصل الدراسي الصيفي، لمتابعة انتظام الطلاب داخل اللجان والاطمئنان على حسن سير الامتحانات،وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد البنداري المشرف الأكاديمي على الجامعة.

ترأس الجولة الدكتور أسامة القبيصي، عميد الكلية التكنولوجية، يرافقه الدكتور حلمي الزغبي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد سويدان، رئيس لجنة الامتحانات ومنسق برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس.

وشملت الجولة تفقد لجان الامتحانات بمختلف البرامج التكنولوجية، حيث تم التأكيد على توفير بيئة امتحانية مناسبة تضمن الراحة والتركيز للطلاب، الالتزام الكامل بالإجراءات التنظيمية والأكاديمية، جاهزية اللجان من حيث الإضاءة والتهوية وتوافر الأدوات اللازمة.

وأشاد القائمون على الجولة بانضباط الطلاب والتزامهم، مؤكدين أن الجامعة تسعى دائمًا لتقديم تجربة تعليمية متكاملة تواكب التطورات التكنولوجية وتلبي احتياجات سوق العمل.