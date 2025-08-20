نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات المصرية لإحدى الوحدات الخاصة البحرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إستمرارًا لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة مستوى الوعى لدى مختلف فئات المجتمع وإطلاعهم على إمكانيات وقدرات القوات المسلحة التى تمكنها من الحفاظ على سلامة الوطن وصون مقدساته، قامت القوات المسلحة بتنظيم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية وطلبة الجامعات المصرية لإحدى الوحدات الخاصة البحرية.

وخلال مراسم الزيارة ألقى اللواء بحرى أح / محمود عادل فوزى قائد القوات البحرية كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول / عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق / أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مؤكدًا على أهمية تلك الزيارات التى تسهم فى تعريف الشباب المصرى بالجهود التى تبذلها القوات البحرية فى الحفاظ على الحدود البحرية المصرية مهما كلفهم ذلك من تضحيات وأن القوات البحرية شهدت خلال الفترة الماضية تزويدها بأحدث نظم التسليح بما يمكنها من حماية المياه الإقليمية والإقتصادية للدولة المصرية.

كما تضمنت الزيارة جولة تفقدية إستمع الوفد خلالها لعرض تقديمى عن طبيعة ومهام عمل الوحدات الخاصة البحرية، أعقبها تفقد معرضًا يضم عددًا من أحدث الأسلحة التى يستخدمها المقاتلين فى تنفيذ المهام التى تسند إليهم.

وفى ختام الفعاليات أعرب الوفد عن إعتزازهم بقواتهم المسلحة ومدى وصولها إلى هذا المستوى الراقى من الجاهزية والإستعداد القتالى، مؤكدين أن مصر ستظل وطنًا آمنًا مستقرًا بعطاء وتضحيات أبنائها المخلصين.