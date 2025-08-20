نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة عين شمس "دور طلاب الجامعات المصرية في تحقيق ضمان الجودة والتميز الأكاديمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و في ضوء مشاركة الجامعة فى مبادرة "بداية جديدة لضمان جودة التعليم" والتي اطلقت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد شراراتها الأولي من داخل جامعة عين شمس نظم مركز ضمان الجودة بالجامعة ورش تدريبية حول " دور طلاب الجامعات المصرية في تحقيق ضمان الجودة والتميز الأكاديمي" تحت إشراف

الدكتورة ميريام فريد عياد - مدير مركز ضمان الجودة حيث أقيم التدريب للمرة الثانية على التوالي؛ لتدريب طلاب الجامعة من مختلف الكليات وذلك على مدار يومين الأحد والثلاثاء الموافقين ١٧ و١٩ من أغسطس الجارى حيثُ شارك عدد (٥٨٢) طالب من كليات (الصيدلة - الطب - الهندسة - طب الأسنان - التربية - الآداب - الزراعة - طب الاسنان - الإعلام - العلوم - التمريض - الطب البيطري - البنات - الحقوق - التجارة - التربية النوعية - الحاسبات والمعلومات)

واستهلت السيدة الاستاذة الدكتورة ميريام فريد عياد التدريب مؤكدة أن هذه الورش التدريبية تأتى في إطار سعي مركز ضمان الجودة بالجامعة لتعزيز ثقافة الجودة والتميز الأكاديمي وتنمية وعي الطلاب بأهمية نظم الجودة ودورهم في تطوير العملية التعليمية للأرتقاء بمستوى التعليم بين طلاب الجامعة، وإيمانًا من الجامعة ومركز ضمان الجودة بأهمية هذه الورش التوعوية في تعزيز الوعي بأهمية نظم الجودة لدى الطلاب، وخاصةً بعد حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي من الهيئة.

وحاضر بالتدريب الدكتورة ميريام فريد عياد- مدير المركز والدكتور سيد عبد الفتاح - الأستاذ بكلية الزراعة ومدير وحدتي التدريب والدعم الفني بمركز ضمان الجودة والاعتماد.

و قد تضمن البرنامج التدريبي التعريف بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والتعريف بدور مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة واستعراض الأطراف المعنية بضمان جودة التعليم داخل الجامعات وأهداف الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ورؤية مصر 2030 واهتمامها بجودة التعليم.

كما تم الإشارة خلال التدريب إلى عدد من المصطلحات الرئيسية المرتبطة بضمان جودة التعليم بمؤسسات التعليم العالي (ضمان الجودة - الاعتماد - معايير الاعتماد الاعتماد البرامجي الاعتماد المؤسسي) وتوضيح مدى أهمية تحقيق ضمان جودة التعليم داخل الجامعات.

كما تم التعريف بمعايير الاعتماد البرامجى (عرض معيار التعليم والتعلم والتقييم معيار الطلاب والخريجين معيار ضمان الجودة وتقويم الأداء)

ومناقشة التحديات التي تواجه الطلاب لتحقيق معايير الجودة داخل كلياتهم وتوضيح دور الطلاب في تحسين جودة التعليم داخل كلياتهم.

كما تم التنويه إلى مسابقة أفضل الممارسات المتميزة لمشاركة الطلاب في عمليات ضمان الجودة داخل كلياتهم.